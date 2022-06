Czerwiec: Najciekawsze transfery w Fortuna 1 Lidze

Powoli zbliżamy się do końcówki czerwca, a kluby 1 Ligi zdołały przeprowadzić już kilka transferów. Które wzmocnienia wydają się być najciekawsze?

Janusz Gol (Arka Gdynia)

Arka Gdynia podczas obecnego okienka straciła Adama Deję. Jak się okazuje, klub z Trójmiasta postanowił bardzo szybko zadziałać na rynku transferowym i ściągnął następcę w postaci Janusza Gola. Pomocnik do tej pory występował w Górniku Łęczna i był jednym z liderów drużyny. Można być w zasadzie pewnym, że doświadczony pomocnik od razu odnajdzie się przy Olimpijskiej.

Jakub Kuzdra (Chrobry Głogów)

Boczny obrońca ostatnie pół roku spędził w lidze greckiej, jednak po polskim rynku jest sprawdzonym nazwiskiem. Kuzdra przed wyjazdem reprezentował barwy Warty Poznań, z którą najpierw awansował do Ekstraklasy a potem osiągnął wysokie 5. miejsce na koniec sezonu 2021/22. Teraz piłkarz przenosi się do Chrobrego Głogów, który chciałbym utrzymać swoje miejsce w czołówce 1 Ligi.

✍ Witamy w Chrobrym Jakuba Kuzdrę! 24-letni prawy obrońca podpisał przy #WS3 dwuletni kontrakt. Więcej o naszym nowym piłkarzu 👉 https://t.co/irEXoXBdAV pic.twitter.com/Cb7iCRc3rY — Chrobry Głogów (@ChrobryGlogowSA) June 10, 2022

Daniel Tanżyna (GKS Katowice)

Nowym stoperem GKS-u Katowice będzie Daniel Tanżyna. Sprowadzenie tego obrońcy to ruch w kierunku gwarancji pewnego poziomu na zapleczu Ekstraklasy. 32-latek bardzo dobrze radził sobie w ostatnich latach występując w GKS Tychy, a niezłe występy zaliczał także grając dla Widzewa Łódź. Po awansie łodzianie postanowili jednak pożegnać się z defensorem. W zasadzie jesteśmy przekonani, że ten dobrze poradzi sobie w nowym miejscu.

Antonio Dominguez (GKS Tychy)

Jednym z hitów transferowych tego lata z pewnością są przenosiny Antonio Domingueza, który w maju rozwiązał umowę z ŁKS-em, a teraz trafił do GKS-u Tychy. Nowy klub Hiszpana ma duży apetyt na walkę o awans i to właśnie Dominguez ma być największą gwiazdą zespołu, który objął Dominik Nowak. Sami jesteśmy bardzo ciekawi jak duży wpływ na grę tyszan będzie miała osoba byłego piłkarza Realu Valladolid.

Bartosz Biel (ŁKS Łódź)

W drugą stronę powędrował z kolei Bartosz Biel. Dla 28-latka to sent mentalny powrót na stadion przy al. Unii, bowiem mowa nie tylko o byłym piłkarzu ŁKS, ale także człowieku, który niejednokrotnie deklarował przywiązanie do barw tego klubu. W poprzednim sezonie Biel zaliczył 27 meczów w zespole z Tychów. Jego dorobek to dwie bramki i jedna asysta.

✍️ Drugim piłkarzem, który wzmocnił dziś #GKSTychy jest Antonio #Domínguez! ⚽️ ℹ️ Hiszpański rozgrywający podpisał z tyskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2024 roku, z opcją przedłużenia – 𝗛𝗼𝗹𝗮, @10Dominguez! 👋 🔗 https://t.co/ZNWekCuqJo pic.twitter.com/nVNct0bYI6 — GKS Tychy (@GKSTychy1971) June 21, 2022

Krzysztof Drzazga (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Krzysztof Drzazga doskonale rozpoczął ubiegły sezon w Miedzi Legnica, jednak później stracił sporo czasu z uwagi na kontuzje. Teraz przyjdzie mu odbudowywać się w Bielsku-Białej, gdzie liczą, że zespół pod wodzą Mirosława Smyły włączy się do walki o awans. Drzazga prawdopodobnie będzie stanowił duet napastników wraz z Kamilem Bilińskim.

Maciej Górski (Apklan Resovia)

Szesnaście goli i dwie asysty – to bilans Macieja Górskiego w barwach drugoligowej Pogoni Siedlce. Teraz napastnik wraca na zaplecze Ekstraklasy i ma gwarantować gole dla Aplkan Resovii. W Rzeszowie podobno celem głównym będzie zwycięstwo w klasyfikacji Pro Junior System, jednak Górski ma pomóc drużynie w zajęciu co najmniej spokojnej pozycji w środku tabeli.

Igor Łasicki (Wisła Kraków)

Wisła Kraków chce jak najszybciej, a najlepiej po prostu po roku, powrócić do PKO Ekstraklasy. Aby tak się stało znacznie lepiej musi radzić sobie defensywa Białej Gwiazdy. Jej nowym szefem ma być Igor Łasicki, który został sprowadzony z Pogoni Szczecin. Nie mamy wątpliwości, że potencjał tego obrońcy jest na tyle duży, że powinien temu zadaniu podołać.

27. urodziny obchodzi dzisiaj Igor Łasicki, któremu składamy najlepsze życzenia: zdrowia, uśmiechu na co dzień, samych udanych interwencji w koszulce z białą gwiazdą oraz spełnienia wszystkich marzeń! 🎈 1906 ʟᴀᴛ! 🎁 pic.twitter.com/ouVwSbyq4S — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 26, 2022

Giorgi Merebaszwili (Sandecja Nowy Sącz)

Gruzin już na dobre zadomowił się w polskim futbolu i jego nowym klubem będzie Sandecja Nowy Sącz. Po pobycie w Płocku oraz Bielsku-Białej teraz Merabaszwili najbliższy sezon rozegra w barwach “Sączersów”. Skrzydłowy ma możliwości ku temu, by stać się pierwszoplanową postacią Sandecji, jednak jego problemem jest brak stabilnej formy. Być może uda mu się uniknąć tego kłopotu pod wodzą Dariusza Dudka.

Maksymilian Rozwandowicz (Zagłębie Sosnowiec)

Opuszczenie Łódzkiego Klubu Sportowego przez Maksymiliana Rozwandowicza z pewnością zaskoczyło wielu obserwatorów 1 Ligi. Tym bardziej, że kierunkiem jaki obrał pomocnik jest Zagłębie Sosnowiec, które będzie chciało się odbudowywać po bardzo słabym sezonie. Rozwandowicz powinien być zawodnikiem podstawowej jedenastki, która według założeń ma być na tyle silna, by włączyć się do walki o baraże do Ekstraklasy.