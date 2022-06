Trwają przygotowania do sezonu 22/23 PKO Ekstraklasy. Jak spiszą się beniaminkowie?

Za trzy tygodnie wystartuje nowy sezon w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Tym razem w roli beniaminków wystąpią drużyny Miedzi Legnica, Widzewa Łódź oraz Korony Kielce. Jakie wzmocnienia poczyniła ta trójka podczas okienka transferowego?

Odejście Makucha, transfery spoza ligi

Największym osłabieniem Miedzi Legnica jest odejście Patryka Makucha, który trafił do Cracovii. Zastąpić ma go Koldo Obieta. Hiszpan trafił do Legnicy z SD Amorebiety, a więc zespołu który opuścił szeregi Segunda División. W poprzednim sezonie 28-latek rozegrał 39 spotkań zdobywając w nich 7 bramek. Drugi napastnik, którego ściąga Miedzianka jest Chilijczykiem – mowa o Angelo Henriquezie. Snajper ostatnio był zawodnikiem brazylijskiej Fortalezy.

Wzmocnienia Miedzi Legnica uzupełniają defensorzy – Michael Kostka z rezerw RB Leipzig oraz Hubert Matynia z Pogoni Szczecin. W przypadku Legniczan największą zagadką wydaje się być to jak na poziomie Ekstraklasy poradzi sobie Wojciech Łobodziński. Dla tego szkoleniowca będzie to dopiero drugi sezon pracy jako pierwszy trener. Jak na razie jego wejście w samodzielną karierę okazało się idealne, a teraz znajduje się przed ogromnym wyzwaniem.

Widzew zmienia obronę

Z drugiego miejsca do PKO Ekstraklasy awansował Widzew Łódź. Klub z ulicy Piłsudskiego postanowił znacząco przemeblować defensywę. Klub opuścili Daniel Tanżyna oraz Tomasz Dejewski, a do niego zawitał duet ze Stali Mielec – Bożydar Czorbadżijski oraz Mateusz Żyro, a także Serafin Szota z Wisły Kraków.

Obiecująco zdaje się zapowiadać także sprowadzenie Juljana Shehu, pomocnika z Albanii. 23-latek ostatnio występował w rodzimej lidze reprezentując barwy KF Laci. Podczas kampanii 21/22 Shehu rozegrał 33 mecze, w których 4-krtonie wpisywał się na listę strzelców. Z pewnych źródeł wiadomo także, że Widzew mocno zabiegał o transfer Alana Czerwińskiego z Lecha Poznań, ale ta operacja okazałą się niemożliwa. Możemy spodziewać się także, że do końca okienka przy Piłsudskiego zameldować powinien się także nowy napastnik.

Korona powoli zamyka kadrę

Najmniej osłabiła się Korona Kielce. Jeżeli mowa o ubytkach kadrowych, to zespół – jak do tej pory – oficjalnie opuścił jedynie Marcel Gąsior. Z kolei do klubu trafili zawodnicy sprawdzeni podczas ostatniego sezonu na poziomie Ekstraklasy lub 1 Ligi – Bartosz Śpiączka, Sasa Balić, Miłosz Trojak oraz Adam Deja. Zwłaszcza transfer napastnika Górnika Łęczna zapowiada się najbardziej interesująco.

Z tego co wiadomo, Korona szykuje jeszcze jedno wzmocnienie, którym miałby być powrót Daniela Szelągowskiego. Informacje o możliwym wypożyczeniu 19-latka z Rakowa Częstochowa potwierdził ostatnio Tomasz Włodarczyk. Można być w zasadzie pewnym, że jeśli ta operacja się nie uda, to Paweł Golański będzie chciał sprowadzić na Ściegiennego innego ofensywnego piłkarza.