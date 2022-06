Gabriel Jesus zamieni Manchester City na Arsenal

Gabriel Jesus niebawem opuści Manchester City. Napastnik ma jednak pozostać w Premier League, bowiem jego nowym klubem będzie Arsenal.

Jesus trafi do Arsenalu

O całej operacji poinformował Fabricio Romano. Piłkarz miał dojść już do porozumienia z Arsenalem i uzgodnić wszystkie szczegóły kontraktu, który będzie obowiązywać do końca czerwca 2027 roku. Sprowadzenie Brazylijczyka będzie kosztować Kanonierów około 45 milionów funtów.

W minionym sezonie Premier League Jesus rozegrał 28 meczów w Premier League i zdobył w nich 8 bramek dokładając do tego 9 asyst. W sumie snajper występował w Manchesterze City od 2017 roku – przez ten czas do siatki rywali trafiał 95 razy.

Manchester City zdecydował się na sprzedaż Gabriela Jesusa w związku z wcześniejszym sprowadzeniem Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund.

Start Premier League już 5 sierpnia

Do rozpoczęcia rozgrywek w lidze angielskiej pozostał nieco ponad miesiąc. W pierwszej kolejce Arsenal zagra na wyjeździe z Crystal Palace, z kolei Manchester City wybierze się do Londynu na mecz z West Hamem. Do bezpośredniego starcia pomiędzy Kanonierami a mistrzami Anglii dojdzie 18 października na Emirates Stadium.