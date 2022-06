Tomasz Cywka wróci do Poznania. Będzie grał w rezerwach Lecha

Defensywny pomocnik, Tomasz Cywka, nie pozostanie na kolejny sezon w Chrobrym Głogów. 34-latek wróci do Poznania i będzie piłkarzem drugoligowych rezerw Lecha.

Przenosiny do rezerw Lecha

O powrocie Cywki do klubu z Wielkopolski pierwszy napisał Dawid Dobrasz, były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego. 34-letni pomocnik występował w Chrobrym od 2020 roku, a w ostatnim sezonie rozegrał 19 meczów na poziomie Fortuna 1 Ligi.

Cywka był piłkarzem pierwszej drużyny Kolejorza w sezonach 18/19 oraz 19/20, jednak jego ogromnym kłopotem był kontuzje. Teraz doświadczony zawodnik wróci do Poznania, by wzmocnić zespół rezerw, który występuje na poziomie drugoligowym.

O co powalczą rezerwy Kolejorza?

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Lech II Poznań otarł się o awans do barażów o 1 Ligę. Ostatecznie drużyna Artura Węski zajęła siódme miejsce ze stratą jednego oczka do Raduni Stężyca. Być może w nadchodzącym sezonie zespołowi uda się znów włączyć do walki o awans? Pierwsza kolejka eWinner 2 Ligi zaplanowana jest na 16 lipca, a Lech II Poznań swoje pierwsze spotkanie rozegra w Krakowie z Hutnikiem.