Bracia Żuk trafią do Pogoni Szczecin?

Do poziomu seniorskiego jeszcze kilka ładnych lat, a tymczasem non stop jest o nich głośno. Bracia Żuk wracają do Polski i według informacji Mateusza Janiaka trafią do Pogoni Szczecin. To jeszcze nieoficjalna informacja, ale dziennikarz Weszło przekonuje, że decyzja już zapadła.

Przypomnijmy, że bracia Żuk to duet Michał i Miłosz. Pierwszy uchodzi za wielki talent. W końcu od kilku lat jest o nim głośno w kontekście jego występów w La Masii. Barcelońska akademia uchodzi za topową na świecie, a Polak był jednym z liderów swojego zespołu. 13-latek był nawet kapitanem w minionym sezonie. Jego młodszy brat Miłosz to z kolei zawodnik Girony. W tym momencie seniorski zespół awansował do LaLiga, a trzeci największy kataloński klub także w ostatnich latach nieźle szkolił młodzież.

10 dni temu gruchnęła informacja, że cała rodzina wraca do Polski. O takich planach ojca braci mówiło się już od kilku miesięcy. Teraz potwierdziły się. Jednak to był dopiero początek sagi związanej z utalentowanymi braćmi. Pojawiły się pogłoski, gdzie będą kontynuować swoją naukę piłki nożnej. Mateusz Janiak na łamach Weszło ogłosił, że trafią do Pogoni Szczecin. Akademia brązowego medalisty ostatnich dwóch sezonów Ekstraklasy pracuje coraz lepiej i wydaje się, że to na dzisiaj jeden z lepszych wyborów, jeśli faktycznie do niego dojdzie.

Przypomnijmy, że Portowcy w ostatnim czasie potrafili sprzedawać swoje największe talenty. Numerem jeden jest oczywiście Kacper Kozłowski, który za ponad 10 milionów euro trafił do angielskiego Brighton, skąd został wypożyczony do Belgii.