Fernandinho wrócił do Brazylii

Za dwa dni oficjalnie przestanie być zawodnikiem Manchesteru City. Wczoraj został zaprezentowany jako nowy piłkarz Athletico Paranaense. Fernandinho wraca do Brazylii i wraca do klubu, skąd ruszył w świat. 37-latek podpisał 2,5-letni kontrakt z klubem z Kurytyby!

– Brazylijczyk przyznał, że chce razem z rodziną wrócić do kraju. Jednocześnie 36-latek przyznał, że nie chce kończyć z grą w piłkę. To oznacza, że latem prawdopodobnie zasili jeden z klubów grających w Brasileirao Serie A. Wśród kandydatów już wymienia się m.in. Athletico Paranaense, z którego w 2005 roku wyruszył do Europy – pisaliśmy w kwietniu tego roku. Od wczorajszego wieczora można tę informację potwierdzić. Były gracz Szachtara Donieck i Manchesteru City, trafia do pierwszego seniorskiego klubu.

Fernandinho nie wraca jednak odcinać kupony. Jego stary-nowy klub to ligowa czołówka. Po 14. kolejkach Furacao zajmują trzecie miejsce w Brasileirao Serie A z dorobkiem 24pkt. Przed nimi tylko dwa kluby z Sao Paulo – Corinthians(26) i Palmeiras(29). Co ciekawe w tym tygodniu Athletico PR rozpoczyna także fazę 1/8 finału Copa Libertadores, gdzie spotka się z paragwajskim Libertadem Asuncion. Nowym trenerem doświadczonego zawodnika będzie stary znajomy z reprezentacji – Luiz Felipe Scolari.