Giorgi Citaiszwili trafi do Lecha Poznań?

Wiele wskazuje na to, że transfer Damiana Kądziora do Lecha Poznań nie dojdzie do skutku. Wobec tego Kolejorz szuka innych możliwości na rynku, a jedną z nich jest Giorgi Citaiszwili.

O możliwym transferze Citaiszwiliego do Lecha poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki. Gruzin w poprzedniej rundzie Ekstraklasy pokazał się z bardzo dobrej strony występując w barwach Wisły Kraków. Do Białej Gwiazdy piłakarz trafił na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów.

Teraz na takiej samej zasadzie Citaiszwili mógłby przenieść się do Lecha Poznań. Podopieczni Johna van den Broma już za tydzień rozegrają pierwsze oficjalne spotkanie w tym sezonie – będzie to mecz 1 rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam.