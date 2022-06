OFICJALNIE: Marc Gual ponownie w Jagiellonii Białystok

Potwierdziły się informacje sprzed kilku dni – Marc Gual ponownie został piłkarzem Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy pozyskała Marca Guala na zasadzie wypożyczenia w poprzednim sezonie z ukraińskiego Dnipro-1. W krótkim czasie Hiszpan zdołał rozegrać siedem meczów dla Dumy Podlasia, w których zdobył trzy bramki.

Niedawno FIFA ogłosiła możliwość zawieszenia kontraktów przez piłkarzy z klubami z Rosji i Ukrainy do czerwca 2023. Ta decyzja znacznie ułatwiła operację związaną z transferem Marca Guala. 26-latek związał się roczną umową z Jagą na zasadzie wypożyczenia.

– Bardzo spodobała mi się propozycja Jagiellonii. Znam drużynę, klub, a są to dla mnie ważne sprawy. Jestem tu po to by pomóc zespołowi zanotować dobry sezon – powiedział Gual cytowany przez oficjalną stronę klubu.