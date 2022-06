Wieczysta Kraków z awansem do III ligi

Wieczysta Kraków bez najmniejszego problemu poradziła sobie z rezerwami Termaliki Bruk-Bet Niecieczy w meczu, którego stawką był awans do III ligi.

Podopieczni Franciszka Smudy przeszli przez sezon zasadniczy jak burza i bez problemu zagwarantowali sobie pierwsze miejsce w grupie zachodniej czwartej ligi małopolskiej. Tym samym Krakowianie zapewnili sobie udział w barażu o awans do III ligi. Tam czekała na nich najlepsza drużyna grupy wschodniej – Bruk-Bet Termalica II Nieciecza. Dla Wieczystej miał to być poważny sprawdzian potencjału zespołu, ale finalnie okazało się, że rezerwy z Niecieczy nie sprawiły klubowi Wojciecha Kwiatnia większego problemu.

Za rok znów awans?

W pierwszym ze spotkań Wieczysta triumfowała aż 4:0, po czterech trafieniach Macieja Jankowskiego. W rewanżu natomiast podopieczni Franciszka Smudy przypieczętowali swój awans o poziom wyżej i pokonali rywala 3:0. Czy za rok Krakowianie również będą się cieszyć z awansu? W rozmowie z naszym portalem Radosław Majewski utrzymywał, że Wieczysta dysponuje obecnie składem, który mógłby walczyć o utrzymanie w II lidze.

– Myślę, że z obecnym składem moglibyśmy się utrzymać w drugiej lidze. W Pucharze Polski pokazaliśmy, że potrafimy grać z drużynami z wyższego szczebla, ale też trzeba wspomnieć, że nie gramy takich meczów na co dzień. Dlatego, z drugiej strony, trudno powiedzieć, jak zawodnicy, którzy nie grali wcześniej na takim poziomie poradziliby sobie z tym, że z silniejszymi drużynami trzeba się mierzyć co tydzień. Sezon to jednak nie są pojedyncze mecze i trzeba byłoby te punkty regularnie zbierać. Mogę powiedzieć, że na jeden czy dwa mecze jesteśmy się w stanie przygotować i jakiś tam mecz pewnie byśmy wygrali, jakiś zremisowali, ale po dziesięciu kolejkach moglibyśmy być w dole tabeli – stwierdził Majewski.

O tym jak na poziomie III ligi poradzi sobie zespół, którego właściciel nie ukrywa ekstraklasowych ambicji przekonamy się już niebawem.