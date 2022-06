Chicago Fire – Philadelphia Union 🇺🇸 Typy, kursy (30.06.2022)

Noc ze 艣rody na czwartek b臋dzie bogata o kolejne mecze ameryka艅skiej MLS. Kolejnym spotkaniem tych rozgrywek b臋dzie rywalizacja pomi臋dzy Chicago Fire a Philadelphi膮 Union.



Chicago Fire – Philadelphia Union zapowied藕 (czwartek, 02:00)

Gospodarze znajduj膮 si臋 na ostatnim miejscu w tabeli konferencji wschodniej. W poprzednich pi臋ciu meczach zdo艂ali ugra膰 tylko jedno zwyci臋stwo – mia艂o to miejsce przy okazji meczu z DC United, kiedy triumfowali 1:0. Poza tym zesp贸艂 poni贸s艂 a偶 trzy pora偶ki i raz podzieli艂 si臋 punktami z New York Red Bulls.

Go艣cie czwartkowego meczu znajduj膮 si臋 na czele tabeli konferencji wschodniej z dorobkiem 29 punkt贸w. Jednak偶e je艣li spojrzymy na pi臋膰 ostatnich mecz贸w, to a偶 trzy razy remisowali oni ze swoimi przeciwnikami. Wygrane za to okaza艂y si臋 konfrontacje z Portland Timbers oraz New York City.

Chicago Fire – Philadelphia Union nasze typy

Nasze typy Philadelphia Union 3.10 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 2.00 ZAGRAJ

Chicago Fire – Philadelphia Union kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Wygrana gospodarzy, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.30

Wygrana go艣ci, kurs: 3.10

Chicago Fire – Philadelphia Union fakty meczowe

Gospodarze s膮 na 1. miejscu w tabeli, z kolei go艣cie okupuj膮 ostatni膮 lokat臋

Obie dru偶yny w tabeli rozdziela 15 punkt贸w r贸偶nicy na korzy艣膰 go艣ci

Go艣cie nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu poprzednich mecz贸w – 2 wygrane i 3 remisy

