Los Angeles FC – FC Dallas 🇺🇸 Typy, kursy (30.06.2022)

Mecz na szczycie w konferencji zachodniej ligi MLS. Lider Los Angeles FC podejmuje czwarte Dallas FC. Faworytem oczywi艣cie gospodarze, ale szykuje si臋 niezwykle ciekawe widowisko w LA.

Los Angeles FC – FC Dallas zapowied藕 (czwartek, 04:30)

Gospodarze prowadz膮 i maj膮 cztery punkty zapasu nad Real Salt Lake oraz mecz mniej. Zatem przewaga Los Angeles FC jest do艣膰 wyra藕na i daj膮ca im spok贸j w kontek艣cie ewentualnej jednej pomy艂ki. Warto doda膰, 偶e ekipa z LA bardzo dobrze radzi sobie w domowych meczach. Bilans na Bank of California Stadium to 6 zwyci臋stw, dwa remisy i jedna pora偶ka. Tylko Austin FC byli w stanie wywie藕膰 komplet punkt贸w z ich obiektu, a remisy osi膮gn臋li pi艂karze Philadelphii Union oraz Portland Timbers. Na og贸艂 jednak przeciwnicy zbieraj膮 po g艂owie, a do tego trac膮 sporo goli. Los Angeles FC u siebie strzela 艣rednio ponad dwa gole na mecz – 20 sztuk w dziewi臋ciu grach.

FC Dallas na czwartym miejscu, ze strat膮 siedmiu punkt贸w do lidera. 26pkt zdobytych, ale wi臋kszo艣膰 z nich, bo 16, zgarn臋li u siebie. Na wyjazdach wygl膮daj膮 znacznie gorzej. Osiem mecz贸w i tylko dziesi臋膰 oczek, to wynik s艂aby, jak na dru偶yn臋 z czo艂贸wki ligi. Warto doda膰 tak偶e, 偶e w ostatnich tygodniach s膮 w nie najlepszej dyspozycji. Przed przerw膮 reprezentacyjn膮 dwie pora偶ki i wygrana, a po niej pora偶ka i remis. 艁atwo im nie b臋dzie, 偶eby si臋 prze艂ama膰 najbli偶szej nocy.

Los Angeles FC – FC Dallas kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Los Angeles, kurs: 1,70

remis, kurs: 4,10

Dallas, kurs: 4,60

Los Angeles FC – FC Dallas nasze typy

Stawiamy na triumf gospodarzy, ale przy tym liczymy na sporo goli w meczu.

Los Angeles FC – FC Dallas fakty meczowe

Spotkanie lidera z czwart膮 dru偶yn膮 konferencji zachodniej. Obie ekipy dzieli 7pkt: 33 do 26 na korzy艣膰 gospodarzy

Los Angeles FC zdoby艂o 20pkt z 33 na w艂asnym obiekcie. W domowych spotkaniach notuj膮 bilans 6-2-1

FC Dallas na wyjazdach zdoby艂o ledwie 10 “oczek” w o艣miu potyczkach

Ostatni mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 ekipy z LA 3:2 w 2021 roku

