Luksusowe AKO+ w Noblebet przedłużone!

Noblebet ma w swojej ofercie promocję w postaci automatycznego boosta przy spełnieniu odpowiednich warunków. Bukmacher postanowił przedłużyć promocje do końca września (do 30.09.2022 do 23:59)!

Na czym polega luksusowe AKO+ w Noblebet? Przy 14 i więcej sekcji na kuponie otrzymujemy wzrost kursu o 100%. Co istotne, promocja dotyczy całej oferty sportowej. Jak dokładnie przekłada się boost na konkretną liczbę zdarzeń? Wygląda to następująco:

Noblebet postanowił przedłużyć promocję do 30.09.2022 godziny 23:59.

