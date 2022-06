PICKEM Cologne w LV BET!

LV BET wystartował ze specjalnym konkursem z okazji zbliżającego się IEM Cologne. Na graczy czekają atrakcyjne nagrody. Jak wziąć udział w konkursie? Na czym polegają zasady? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami.

Promocja startuje 29.06 o godzinie 12:00 i potrwa do 17.07 godziny 14:00. Turniej podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy dostępny od 05.07 to faza play-in, w której gracz może wybrać 4 zespoły, które awansują do fazy grupowej z bilansem 2 wygranych i 0 porażek oraz 4 zespoły, które awansują do fazy grupowej z bilansem 2 wygranych i 1 porażki. Łącznie na typ etapie jest 16 zespołów.

Drugi etap dostępny będzie od 11.07. To faza playoffs. Gracz wybiera, kto wygrać ćwierćfinały, półfinały oraz finał.

Punkty w turnieju naliczane są w następujący sposób:

2 pkt za poprawne wytypowanie drużyny, która awansuje do fazy grupowej bez porażki

1 pkt za poprawne wytypowanie drużyny, która awansuje z bilansem 2:1 do fazy grupowej

1 pkt za poprawne wytypowanie drużyny, która wygra ćwierćfinał

2 pkt za poprawne wytypowanie drużyny, która wygra półfinał,

4 pkt za poprawne wytypowanie drużyny, która wygra Wielki Finał.

Z kolei nagrody za poszczególne miejsca są następujące:

Faza Play-in

WYNIK NAGRODA

12 punktów 1500 pln

11 punktów 900 pln

10 punktów 600 pln

Faza Playoffs

WYNIK NAGRODA

10 punktów 1500 pln

9 punktów 900 pln

8 punktów 600 pln

PICKEM (suma punktów za pierwszy i drugi etap)

WYNIK NAGRODA

20 – 22 punktów 2000 pln

17 – 19 punktów 1200 pln

14 – 16 punktów 800 pln

Przyznany bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu i ważny jest przez 30 dni.

