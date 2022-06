Juliusz Letniowski wykupiony przez Widzew Łódź

Beniaminek PKO Ekstraklasy postanowił wykupić Juliusza Letniowskiego z Lecha Poznań. Nowa umowa 24-latka z Widzewem będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata.

Letniowski trafił do Lecha Poznań zimą 2019 roku z Bytovii Bytów. Pomocnik nie zdołał jednak podbić Ekstraklasy i w nastepnych latach Kolejorz wypożyczał go do Arki Gdynia oraz Widzew Łódź. Klub ze stadionu przy Piłsudskiego postanowił wykupić piłkarza po sezonie 2021/22.

W minionym sezonie Fortuna 1 Ligi Letniowski rozegrał szesnaście spotkań, w których zdobył trzy bramki i dołożył o tego tyle samo asyst. Występów 24-latka byłoby zapewne więcej, gdyby nie kontuzja, przez którą musiał pauzować kilka tygodni.

– Cieszę się, że mogę być w miejscu, w którym wszyscy chcą, żebym był. Chce mnie cały sztab szkoleniowy, trener, zarząd, a to bardzo miłe uczucie – powiedział Letniowski w wypowiedzi dla oficjalnej strony Widzewa.

Zespół z Łodzi swoje pierwsze spotkanie w sezonie Ekstraklasy rozegra 17 lipca. Będzie to starcie wyjazdowe z Pogonią Szczecin.