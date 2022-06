Ernesto Valverde wraca do Bilbao!

Od kilku dni to była właściwie formalność. W ubiegłym tygodniu Jon Uriarte wygrał wybory prezydenckie w Athleticu Bilbao. W kampanii wyborczej obiecał, że nowym trenerem zostanie Ernesto Valverde. Dzisiaj baskijski klub ogłosił wyczekiwany powrót na ławkę trenerską.

To już trzecie podejście Baska do swojego ukochanego klubu. Pierwsza kadencja to lata 2003-2005, a druga trwała cztery lata (2013-2017). Wcześniej także przez sześć sezonów zakładał koszulkę Los Leones jako piłkarz(1990-1996). Warto dodać, że po zakończeniu kariery zawodniczej, prowadził także zespoły młodzieżowe oraz rezerwy klubu z Bilbao. Jest także trenerskim rekordzistą w liczbie meczów, w których poprowadził Athletic Club de Bilbao – 306. Teraz przed nim okazja na poprawienie tego rezultatu.

Warto dodać, że jego poprzednia kadencja była przepełniona sukcesami. Los Leones grali w Lidze Mistrzów, a także zgarnęli Superpuchar Hiszpanii w 2015 roku, który był pierwszym trofeum dla Basków po 31. latach przerwy. Wówczas Athletic rozbił w dwumeczu Barcelonę aż 5:1, a ozdobą tych spotkań był niesamowity lob Mikela San Jose na Sam Mames.

Ernesto Valverde wraca po dwóch latach

Ostatnie dwa lata Bask odpoczywał po pracy w Barcelonie. Przypomnijmy, że to właśnie do Dumy Katalonii Ernesto Valverde przeniósł się latem 2017 roku, skąd został zwolniony w styczniu 2020. Wielokrotnie krytykowany przez kibiców, ale to on osiągał ostatnie duże sukcesy klubu. Mowa tutaj o dwóch mistrzostwach kraju, jednym pucharze i superpucharze z Barcą.

Prezentacja nowego-starego szkoleniowca odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18:00 na San Mames. Ernesto Valverde pokaże się w towarzystwie nowego prezydenta Jona Uriarte. Co ciekawe jeden z rywali Uriarte w rywalizacji o prezydencki fotel, zapowiedział sprowadzenie do Bilbao innego uznanego w Kraju Basków szkoleniowca, czyli… Marcelo Bielsy.