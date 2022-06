Afonso Sousa piłkarzem Lecha Poznań!

Po kilkunastu dniach spekulacji, informacji oraz negocjacji, Lech dopina hitowy transfer. Afonso Sousa trafia do Kolejorza na zasadzie transferu definitywnego. 22-letni Portugalczyk trafia do Kolejorza na cztery lata i ma stanowić spore wzmocnienie dla zespołu!

Afonso Sousa to młodzieżowy reprezentant Portugalii, który z kadrą U21 awansował niedawno na Euro 2023. W minionym sezonie reprezentował barwy klubu spod Lizbony – Belenenses. Trzecia siła stolicy spadła jednak do drugiej ligi, więc młody pomocnik zdecydował się na zmianę otoczenia. O jego przejściu było głośno od kilku tygodni. W ich trakcie toczyły się negocjacje, głównie między klubami. Sam zainteresowany dawno był zdecydowany na Kolejorza. Afonso Sousa ma wzmocnić środkową linię. Często opisywany jako “10”, ale to środkowy pomocnik, który może wypełnić kilka pozycji w środkowej strefie boiska.

– Afonso Sousa był na szczycie naszej listy skautingowej i od początku byliśmy przekonani, że chcemy go pozyskać. Trochę to jednak musiało potrwać, bo młody i tak perspektywiczny zawodnik budził spore zainteresowanie innych klubów. Dla nas jednak ważne było to, że Afonso od początku był przekonany do tego, żeby do nas przyjść, więc cierpliwie czekaliśmy i negocjowaliśmy z jego klubem, co skończyło się ostatecznie dopięciem wszystkich szczegółów – powiedział dyrektor Tomasz Rząsa dla oficjalnej strony klubowej.

22-latek to wychowanek FC Porto, w którym jednak nie przebił się do pierwszej drużyny. Na jego koncie były występy w rezerwach, a także młodzieżowych ekipach Smoków. Co ciekawe w młodzieżowej Lidze Mistrzów grał obok Fabio Vieiry, nowego nabytku Arsenalu(za około 35 milionów euro). Jego klubowym kolegą był także Tiago Matos, czyli nowy piłkarz Radomiaka.

