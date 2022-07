Lahti – Inter Turku 🇫🇮 Typy, kursy (02.07.2022)

W sobot臋 wszystkie oczy w pi艂ce fi艅skiej b臋d膮 skierowane na Helsinki. Tam odb臋dzie si臋 hit kolejki. W Lahti przedostatnia ekipa podejmie czwarty Inter Turku. Wyra藕nym faworytem tego meczu b臋d膮 go艣cie.

Lahti – Inter Turku zapowied藕 (sobota, 17:00)

Gospodarze s膮 na przedostatnim miejscu w tabeli. P贸ki co nie zbyt dobrze wygl膮da ich pozycja w lidze. Tylko HIFK jest za nimi, a oni sami maj膮c 9pkt s膮 bliscy dna. Jeszcze gorzej wygl膮da sytuacja w przypadku mecz贸w domowych. P贸ki co tylko pi臋膰 takich gier, ale zdobyli w nich… 1 punkt. Co ciekawe urwali punkty wiceliderowi, czyli HJK Helsinki. Szkopu艂 w tym, 偶e w ostatnich sze艣ciu grach Lahti zdoby艂o ledwie dwa oczka. Na plus jedynie awans do 1/2 fina艂u Pucharu Finlandii!

W p贸艂finale znajdzie si臋 r贸wnie偶 Inter Turku, kt贸ry ogra艂 HJK po rzutach karnych. Go艣cie w znacznie lepszej dyspozycji. Co ciekawe tydzie艅 temu obie ekipy spotka艂y si臋 w ligowym spotkaniu. Wtedy Inter Turku wygra艂 5:1 u siebie, pokazuj膮c rywalowi miejsce w szeregu. Teraz niby szansa na rewan偶 dla Lahti, ale raczej ma艂o kto si臋 spodziewa膰 odwrotnego scenariusza. Znowu to Inter b臋dzie faworytem i on powinien si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w.

Lahti – Inter Turku kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lahti wygra, kurs: 3,50

Inter Turku wygra, kurs: 1,98

Remis, kurs: 3,55

Lahti – Inter Turku nasze typy

Dwa typy w kierunku go艣ci. Jeden na zwyci臋stwo, drugi na gole. Tyle powinno wystarczy膰 do podniesienia pieni臋dzy z tego spotkania.

Nasze typy Inter 1,98 Zagraj

Zagraj Inter powy偶ej 1,5 bramki 1,88 Zagraj

Lahti – Inter Turku fakty meczowe

Spotkanie przedostatniej (11.) dru偶yny w tabeli z czwart膮. Obie ekipy dzieli 9pkt: 9 do 18 na korzy艣膰 go艣ci

Lahti w domu zdoby艂o 1pkt w pi臋ciu meczach

Gospodarze nie wygrali od sze艣ciu mecz贸w w lidze – 2 remisy i 4 pora偶ki

Inter Turku posiada najlepszy atak w lidze – 24 gole w dwunastu meczach

Go艣cie na wyjazdach zdobyli 7pkt w pi臋ciu meczach

Obie ekipy spotka艂y si臋 tydzie艅 temu w Turku. W贸wczas Inter wygra艂 5:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

HJK – Kups (sobota)