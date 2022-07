Pelle van Amersfoort odchodzi z Cracovii

Pelle van Amersfoort nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej umowy z Cracovią i podjął decyzję o tym, by spróbować swojego szczęścia w innym klubie.

Van Amersfoort spędził pod Wawelem trzy sezony i pozostawał jednym z kluczowych piłkarzy Cracovii, w barwach której rozegrał aż 95 spotkań. Holender strzelił w nich 22 gole i zaliczył 8 asyst. O tym, że jego dni przy Kałuży wydają się być policzone mówiło się już od dłuższego czasu.

Van Amersfoort chciał odejść

Władze Cracovii do samego końca walczyły o pozostanie zawodnika w klubie. Mówiło się, że proponowano mu nawet pensję na poziomie 30 tysięcy euro miesięcznie, ale piłkarz był zdeterminowany, by spróbować swoich sił w mocniejszym klubie. Wygląda na to, że teraz będzie miał ku temu okazję.