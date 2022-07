Maciej Sadlok wraca do Ruchu Chorzów!

Jeszcze kilka tygodni temu Maciej Sadlok i Ruch Chorzów byli oddzieleni barierą dwóch lig. Wystarczyły rozstrzygnięcia z końcówki sezonu i okazało się, że wystąpią w jednej lidze. Maciej Sadlok zdecydował się zatem na powrót do macierzystego klubu.

To właśnie w Chorzowie Maciej Sadlok rozpoczynał seniorską karierę. Przeniósł się tam w wieku 17 lat z Pasjonata Dankowice. W barwach Niebieskich rozegrał 3,5 sezonu i zimą 2011 roku trafił do Polonii Warszawa, z której jednak wrócił po półtorarocznym pobycie. Potem przy Cichej spędził kolejne dwa sezony, chociaż długi czas poświęcił na leczenie kontuzji. Łącznie w barwach Ruchu rozegrał 115 meczów. – Podpisanie kontraktu z Ruchem jest dla mnie jak powrót do domu. To tutaj dostałem pierwszą szansę w zawodowej piłce, spędziłem tu wiele lat i bardzo miło je wspominam. Cieszę się, że wracam i mam nadzieję, że pomogę drużynie na boisku realizować stawiane cele – powiedział Maciej Sadlok dla oficjalnej strony klubowej.

Ofensywa transferowa beniaminka

Ruch Chorzów błyskawicznie wraca na piłkarskie salony. W 2021 roku wygrał III ligę, teraz po barażach notuje kolejny awans. Niebiescy jednak poczuli krew i już teraz dokonali kilku ciekawych transferów na sezon na zapleczu Ekstraklasy. Maciej Sadlok to póki co najgorętsze nazwisko. Poza tym na Cichą wrócił także Łukasz Moneta. Trener Jarosław Skrobacz wybrał także najciekawsze nazwiska od kilku drugoligowych rywali: Artur Pląskowski(Chojniczanka), Tomasz Swędrowski(Motor Lublin), Przemysław Szur(Radunia Stężyca) czy Kacper Michalski(Wigry Suwałki). Ponadto udało się zgarnąć Jakuba Piątka z GKS-u Tychy czy obiecującego juniora Bartłomieja Barańskiego z Lecha Poznań. W tym przypadku zapewne udało się skusić 15-latka szybką perspektywą debiutu w seniorach.

***

Ruch Chorzów nowy sezon rozpocznie w piątek 15 lipca o godzinie 20:30 ze Skrą Częstochowa u siebie. To będzie drugi mecz nowego sezonu w I lidze.