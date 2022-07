Stal Mielec pożegnała trzynastu piłkarzy

Do startu PKO Ekstraklasy pozostały dwa tygodnie, tymczasem w Mielcu oficjalnie pożegnano aż trzynastu zawodników!

W piątkowe południe Stal Mielec wydała transferowy komunikat. Dotyczył on piłkarzy, którzy odchodzą z klubu i będą musieli szukać nowego pracodawcy. O tym, że część z nich nie pozostanie przy Solskiego było wiadome. Jednak na liście znaleźć można także takie nazwiska, których dalszy pobyt w Mielcu długo pozostawał nierozstrzygnięty.

– Żegnamy się z częścią drużyny Adama Majewskiego. W sezonie 2022/2023 PKO BP Ekstraklasy w biało-niebieskich barwach nie zagrają: Konrad Wrzesiński, Marcin Budziński, Oskar Zawada, Kais Al-Ani, Dominik Steczyk, Jakub Wawszczyk, Maciej Urbańczyk, Damian Primel, Albin Granlund, Wiktor Kłos, Maksymilian Sitek, Adrian Szczutowski i Łukasz Seweryn – czytamy na oficjalnej stronie czternastej drużyny ubiegłego sezonu Ekstraklasy.



Nie są to jedyne odejścia ze Stal Mielec. Już wcześniej Mateusz Żyro i Bożydar Czorbadżijski trafili do Widzewa Łódź, Grzegorz Tomasiewicz zasilił Piasta Gliwice, Dawid Kort powędrował do ŁKS-u, a Rafał Strączek wyjechał do Francji.

Przypomnijmy, że wcześniej Stal przeprowadziła kilka transferów do klubu. W zbliżającej się kampanii przy Solskiego zagrają między innymi Piotr Wlazło, Dominykas Barauskas, Paweł Żyra, Mikołaj Lebedyński, Leandro, Mateusz Kochalski, Maciej Wolski czy Bartłomiej Ciepiela.

Stal Mielec pierwsze spotkanie w sezonie 22/23 rozegra 16 lipca w Poznaniu, gdzie zmierzy się z Lechem.