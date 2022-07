Cracovia pracuje nad drugim wzmocnieniem. Na celowniku japoński pomocnik

Póki co Cracovia przeprowadziła latem tylko jeden transfer. Do klubu dołączył snajper Miedzi Legnica – Patryk Makuch. Teraz wszystko wskazuje na to, że do “Pasów” dołączy także zawodnik ze środka pola.

Chodzi o 24-letniego piłkarza MFK Zemplin Michalovce – Takuto Oshimę. Jak informuje Przegląd Sportowy, zawodnik przebywa obecnie na testach medycznych w klubie i lada chwila powinien zostać ogłoszony drugim letnim nabytkiem “Pasów”.

100 tysięcy euro

Mówi się, że Cracovia zapłaci za transfer japońskiego pomocnika około 100 tysięcy euro. Oshima miałby okazję zostać pierwszym Japończykiem, który zagrałby w barwach Cracovii.

24-latek wystąpił w ubiegłym sezonie w 48 spotkaniach słowackiego klubu. Oshima zdobył w nich cztery gole i zaliczył trzy asysty.