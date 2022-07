Ceara – Internacional 🇧🇷 Typy, kursy (3.07.2022)

W pi臋tnastej kolejce brazylijskiej Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie ekipy, kt贸re po rozegraniu czternastu spotka艅 wyl膮dowa艂y na dw贸ch przeciwleg艂ych kra艅cach tabeli. Ceara podejmie na w艂asnym terenie Internacional.聽

Ceara – Internacional zapowied藕 (niedziela, 0:00)

Ceara plasuje si臋 dopiero na pi臋tnastym miejscu w tabeli brazylijskiej Serie A. W tym kontek艣cie nieco zaskakuj膮cy mo偶e okaza膰 si臋 fakt, 偶e gospodarze niedzielnego spotkania nie przegrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅. Nieco pomocna mo偶e by膰 informacja, 偶e cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅 Ceary zako艅czy艂o si臋 remisem. 艁膮cznie, a偶 w o艣miu spotkaniach dru偶yny gospodarzy dochodzi艂o do podzia艂u punkt贸w. Czy tym razem b臋dzie podobnie?

Internacional radzi sobie w tym sezonie o wiele lepiej od swoich niedzielnych rywali. Go艣cie plasuj膮 si臋 na czwartym miejscu w tabeli i w do tej pory doznali tylko dw贸ch pora偶ek. Jedna z nich przytrafi艂a im si臋 dopiero dwa tygodnie temu, kiedy ulegli 2:3 dru偶ynie Botafogo. Generalnie rzecz bior膮c Internacional rozpocz膮艂 obecne rozgrywki bardzo udanie i wszystko wskazuje na to, 偶e w niedziel臋 nie powinni mie膰 problem贸w z dopisaniem do swojego konta trzech punkt贸w.

Ceara – Internacional nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Internacional 3.75 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.59 Zagraj

Ceara – Internacional kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ceary, kurs: 2.11

remis, kurs: 3.15

wygrana Internacional, kurs: 3.75

Ceara – Internacional fakty meczowe

Gospodarze zremisowali w tym sezonie ponad 50% swoich spotka艅 ligowych

Ceara pozostaje niepokonana od pi臋ciu spotka艅

Internacional przegra艂 w tym sezonie tylko dwa spotkania

Ceara – pi臋膰 ostatnich spotka艅

The Strongest – Ceara 1:2

Ceara – Athletico-GO 1:1

Fortaleza – Ceara 2:0

Cuiaba – Ceara 0:0

Ceara – Atletico-MG 0:0

Internacional – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Colo Colo – Internacional 2:0

Internacional – Cortiba 3:0

Internacional – Botafogo 2:3

Goias – Internacional 1:2

Internacional – Flamengo 3:1

