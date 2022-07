Benjamin Källman został nowym napastnikiem Cracovii

W sobotni poranek Cracovia potwierdziła informacje dotyczące pozyskania przez klub nowego napastnika. Jest nim Benjamin Källman.

Benjamin Källman to 24-letni Fin, który do tej pory występował tylko w rodzimej lidze oraz w Norwegii. Przeprowadzka do Krakowa będzie dla niego pierwszym wyjazdem poza Skandynawię. W 2022 roku wystąpił w dwunastu spotkaniach Interu Turku i zagwarantował swojej drużynie siedem trafień.

– Miałem okazję obejrzeć stadion i wygląda on naprawdę ładnie. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć swoją pracę. Czuję się świetnie. Chcę tutaj grać w piłkę najlepiej, jak tylko potrafię – powiedział w Källman w wywiadzie dla oficjalnej strony Pasów.

Snajper związał się z Cracovią 3-letnim kontraktem. Podopieczni Jacka Zielińskiego zainaugurują zmagania w nadchodzącym sezonie Ekstraklasy 18 lipca, a ich rywalem będzie Górnik Zabrze.