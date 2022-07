Rekordowa pensja w historii klubu i nowa umowa. Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem i zostanie na Anfield do 2025 roku. To kapitalne informacje dla fanów The Reds!

Egipcjanin dotychczas kasował około 200 tysięcy funtów tygodniowo. Z perspektywy zwykłego śmiertelnika kosmiczne pieniądze. W hierarchii Premier League nie był jednak w ścisłej czołówce. To dziwne, gdyż mówimy o jednym z najlepszych zawodników ostatnich lat w Anglii. Teraz jednak dostał gwiazdorski kontrakt na poziomie 350 tysięcy funtów tygodniowo. W ten sposób trafił do TOP5 ligi. Przed nim tylko zawodnicy z Manchesterów. Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne czy David De Gea.

Salah zdecydował się przedłużyć kontrakt o dwa kolejne lata. Poprzednia umowa wiązała go z Liverpoolem do czerwca 2023. Podobnie zresztą, jak jeszcze niedawno było z Sadio Mane. Senegalczyk zdecydował się jednak odejść. Jurgen Klopp mógł sobie pozwolić na taki ruch, gdyż do klubu trafił Darwin Nunez. Odejście Egipcjanina teraz za pieniądze lub darmowe za rok nie wchodziło w grę. Stąd Mohamed Salah podpisał nowy kontrakt.

Salah trafił do Liverpoolu w 2017 roku. Łącznie rozegrał w The Reds 254 mecze, w których strzelił 156 goli i zanotował 63 asysty. Tylko w minionych rozgrywkach miał udział przy 47 bramkach dla LFC – 31 trafień oraz 16 asyst.