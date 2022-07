Marek Śledź dyrektorem akademii Legii

O tym transferze wiele mówiło się już od przełomu marca i kwietnia. Nie zagra w pierwszym zespole, ale może do tego pierwszego zespołu dostarczyć wielu piłkarzy. Marek Śledź oficjalnie obejmuje stery w akademii Legii.

Ostatnie pięć lat Marek Śledź spędził rozbudowując akademię Rakowa Częstochowa. Wcześniej pracował także SEMP-ie Ursynów, Radomiaku, Miedzi Legnica, ale przede wszystkim Lechu Poznań. To właśnie jemu przypisuje się największe zasługi przy rozbudowie akademii Kolejorza, która dzisiaj jest uznawana za najlepszą w kraju.

– Marek Śledź posiada wieloletnie, udokumentowane sukcesami doświadczenie i doskonale zarządza tymi obszarami. Wśród wychowanków Marka Śledzia można wymienić zawodników, którzy pełnią ważną rolę w reprezentacji Polski i są przykładami płynnego przejścia z piłki juniorskiej do seniorskiej, również na poziomie międzynarodowym – powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Nowy dyrektor akademii Legii podpisał trzyletni kontrakt z nowym klubem. Warto dodać, że dla niego to będzie powrót do stolicy, z której pochodzi. Wydaje się, że infrastruktura oraz miejsce pracy mogły mieć największy wpływ na decyzje Śledzia.

– Mam świadomość tego, że cele, które stawia taki klub sięgają nie tylko bycia najlepszym na Mazowszu i w Polsce, ale liczącym się w Europie – tak odczytuję swoją misję. Na projekty Akademii Legii spoglądam nie tylko przez pryzmat dominacji na rynku polskim, ponieważ to obowiązek. Jeśli postawimy sobie cel być w Top50 w Europie, to jest to osiągalne. Będę patrzył na wartości szkoleniowe, organizacyjne, pedagogiczne i wychowawcze. Pracuję w bardzo specjalistycznej technologii, która będzie wysokoefektywna. Wychowanek będzie definiowany przez nas jako piłkarz i człowiek – mówi Marek Śledź na łamach klubowych mediów.