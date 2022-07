Makana Baku wraca do Polski. Legia Warszawa zyskuje skrzydłowego

Gdy na początku 2021 roku trafiał do Warty Poznań, wiele sobie po nim obiecywano. Makana Baku z miejsca stał się wzmocnieniem ówczesnego beniaminka. Tak jak szybko wyfrunął z Ekstraklasy, tak szybko do niej wrócił. Dzisiaj Legia Warszawa ogłosiła transfer skrzydłowego.

Urodzony w Niemczech zawodnik ma korzenie z DR Konga. To skrzydłowy o dobrej technice, ale także świetnej dynamice, jak na warunki naszej ligi. Pół żartem można dodać, że wszystkie polskie kluby chciałyby dostać tego chłopaka w pakiecie z bratem. Ridle Baku to jednak kilka półek wyżej – zawodnik Wolfsburga. Makana Baku to nadal niezwykle łakomy kąsek dla naszych klubów. Dodatkowym atutem jest fakt, że nie będzie musiał się aklimatyzować, bowiem trochę już poznał życie w Polsce oraz specyfikę ligi.

– Bardzo dziękuję za przywitanie. Pierwsze sygnały ze strony klubu dostałem trzy tygodnie temu. Rozmawiałem z trenerem. Byłem bardzo podekscytowany, bo Legia to największy klub w Polsce, a ja szukałem nowych wyzwań. Trener powiedział mi wszystko. Znałem Legię Warszawa już wcześniej, ale te informacje nie były dla mnie nowe. Skupiam się na piłce – chcę pokazać najlepszą wersję siebie i wygrać ligę. Mam nadzieję, że osiągniemy ten cel – powiedział na łamach klubowych mediów.

Makana Baku miniony sezon spędził w tureckim Goztepe. Tam jednak nie zaliczył udanej przygody. W 22. meczach strzelił 3 gole, ale na ogół pojawiał się na boisku z ławki. Teraz podpisał trzyletni kontrakt w Warszawie. W Legii będzie występował prawdopodobnie na skrzydle w taktyce Kosty Runjaicia. Baku wybrał sobie także numer 28 na koszulce.

Fot. archiwalne Robert Romaniuk