Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United!?

Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo nie zostanie w Manchesterze United na kolejny sezon. “The Times” informuje, że piłkarz jest poirytowany słabymi wynikami sportowymi notowanymi przez “Czerwone Diabły”.

Według dziennika “The Times” Portugalczyk miał poprosić już władze klubu o zgodę na transfer. Ronaldo argumentuje swoją prośbę faktem, iż pozostało mu niewiele lat grania na najwyższym poziomie i w związku z tym chciałby dołączyć do klubu, z którym mógłby walczyć o najważniejsze trofea.

Nieudany powrót

Z powrotem Cristiano Ronaldo na Old Trafford wiązano spore nadzieje, jednak Portugalczyk nie potrafił w pojedynkę odmienić oblicza zespołu prowadzonego przez Ralfa Rangnicka. Bywały momenty, w których 37-latek potrafił przeważyć szalę zwycięstwa na korzyść “Czerwonych Diabłów”, ale nie było ich na tyle dużo, by United liczyli się w walce o trofea. W Premier League Manchester zakończył sezon na szóstym miejscu w tabeli i po raz kolejny “Czerwonym Diabłom” nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. To miało zaważyć na decyzji Ronaldo.

Mówi się, że zainteresowane usługami Portugalczyka mają być między innymi Bayern, Chelsea czy Roma. Bawarczycy mieliby rozważyć sprowadzenie Ronaldo, jeśli klub opuści Robert Lewandowski.