Przemysław Płacheta odejdzie z Norwich, ale pozostanie w Championship

Przemysław Płacheta może wkrótce zmienić klub. Tomasz Włodarczyk z “Meczyki.pl” informuje, że polskim piłkarzem zainteresowane jest Birmingham City.

Płacheta trafił do Norwich dwa lata temu i od tamtej pory miewał lepsze i gorsze okresy w barwach “Kanarków”. Polski skrzydłowy awansował z Norwich do Premier League, jednak na poziomie angielskiej elity pojawiał się na boisku zaledwie dwunastokrotnie. Nigdy nie został przez Deana Smitha, ale również nie potrafił zaskarbić sobie jego pełnego zaufania. Teraz wszystko wskazuje na to, że Płacheta wkrótce zmieni klubowe barwy.

Płacheta dołączy do Birmingham

Usługami Polaka poważnie zainteresowane jest Birmingham City, które w ubiegłym sezonie miało poważne problemy z utrzymaniem się na powierzchni Championship, ale ostatecznie klubowi udało się utrzymać na zapleczu Premier League. Płacheta znalazł się również na celowniku greckiego AEK Ateny, ale pozostanie w Anglii ma być priorytetem dla 24-latka.