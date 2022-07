Arsenal Sarandi – Estudiantes 🇦🇷 Typy, kursy (4.07.2022)

Sz贸sta kolejka argenty艅skiej Liga Profesional przyniesie nam starcie dw贸ch zespo艂贸w, kt贸re nie najlepiej wesz艂y w obecny sezon. Arsenal Sarandi podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Estudiantes.聽

Arsenal Sarandi – Estudiantes zapowied藕 (poniedzia艂ek, 22:00)

Arsenal Sarandi pozostaje nadal jedn膮 z czterech ekip, kt贸ra w obecnej kampanii nie zdo艂a艂a jeszcze odnie艣膰 ani jednego zwyciestwa. Gospodarze maj膮 na swoim koncie jedynie cztery remisy oraz jedn膮 pora偶k臋. Poniedzia艂ek mo偶e by膰 dobr膮 okazj膮 do prze艂amania z艂ej passy, bowiem Estudiantes r贸wnie偶 trapi膮 w ostatnim czasie spore problemy.

Go艣cie co prawda zdo艂ali ju偶 w tym sezonie dwa razy zapisa膰 na swoim koncie komplet punkt贸w, ale w ostatecznym rozrachunku maj膮 zaledwie trzy punkty przewagi nad Arsenalem. R贸偶nice w stawce wci膮偶 s膮 niewielkie i jedno zwyci臋stwo wystarczy, by znacznie przesun膮膰 si臋 w ligowej hierarchii. Estudiantes nie zachwycaj膮 form膮, gdy偶 przegrali swoje dwa ostatnie ligowe spotkania. O punkty ze zdeterminowanym, by wygra膰 sw贸j pierwszy mecz w tym sezonie Arsenalem wcale nie musi by膰 艂atwo.

Arsenal Sarandi – Estudiantes nasze typy

Typujemy, 偶e obie ekipy podziel膮 si臋 punktami.

Nasze typy Remis 3.20 Zagraj

Zagraj BTTS 1.95 Zagraj

Arsenal Sarandi – Estudiantes kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Arsenalu Sarandi, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.20

wygrana Estudiantes, kurs: 2.90

Arsenal Sarandi – Estudiantes fakty meczowe

Arsenal pozostaje jedn膮 z czterech dru偶yn, kt贸re w tym sezonie nie wygra艂y ani jednego spotkania

Gospodarze maj膮 na swoim koncie a偶 cztery remisy

Estudiantes przegra艂o swoje dwa ostatnie ligowe mecze

Arsenal Sarandi – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentinos Jre – Arsenal Sarandi 1:1

Arsenal Sarandi – Talleres Cordoba 1:1

San Lorenzo – Arsenal Sarandi 3:3

Arsenal Sarandi – Banfield 0:0

Boca Juniors – Arsenal Sarandi 2:1

Estudiantes – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Fortaleza – Estudiantes 1:1

Estudiandes – Newells Old Boys 0:2

Independiente – Estudiantes 2:1

Estudiantes – Sarmiento Junin 2:1

Aldosivi – Estudiantes 0:1