Oficjalnie: Gabriel Jesus piłkarzem Arsenalu

Arsenal oficjalnie potwierdził dziś swój czwarty letni transfer. Nowym piłkarzem “Kanonierów” został, pozyskany z Manchesteru City, Gabriel Jesus.

Rozmowy pomiędzy klubami oraz zawodnikiem trwały już od dłuższego czasu, jednak wydaje się, że transfer Brazylijczyka ani przez chwilę nie był zagrożony. Jak informował Fabrizio Romano, klub z Emirates zgodził się zapłacić za 25-letniego napastnika 45 milionów euro.

⛅️ On Cloud No. 9 🔴 Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

Nie koniec transferów?

Tym samym Gabriel Jesus po pięciu i pół roku spędzonych w Manchesterze żegna się z “The Citizens”. Brazylijczyk wystąpił w 233 spotkaniach, zdobył 95 bramek i zapisał na swoim koncie 46 asyst.

Jesus dołącza do grona nowych nabytków “Kanonierów”. Póki co klub z The Emirates sprowadził do siebie również portugalskiego pomocnika Fabio Vieirę, bramkarza Matta Turnera oraz 19-letniego skrzydłowego Marquinhosa.