Major Competition w Noblebet

Noblebet rusza z drugą edycją turnieju e-sportowego pod nazwą Major Competition. Bukmacher gwarantuje bonusy dla top 3 klientów z każdego tygodnia zmagań.

Do turnieju zaliczane są gry: Counter-Strike: GO (CS:GO), Dota 2, Starcraft (SC), Starcraft 2, FIFA, King of Glory (KoG), Rainbow Six (R6), Call of Duty (CoD), Overwatch, League of Legends ( LoL), Warcraft 3 (WC3) oraz Valorant (Val).

Zasady Major Competition

Zasady rywalizacji są następujące:

– w turnieju biorą udział zakłady o stawce minimalnej 10 PLN,

– do turnieju zaliczane są wyłącznie te kupony, które co najmniej w 50% składają się ze zdarzeń e-sportowych

– punkty liczone są wyłącznie od wygranych zakładów, wg wzoru: (stawka netto x kurs x ilość selekcji na kuponie)/10,

– turniej składa się z 4 rund oraz rankingu głównego

– po każdej z rund TOP 3 graczy za ub. tydzień dostaje bonusy w wysokości odpowiednio: 500 PLN, 300 PLN, 200 PLN (wymagany wyłącznie 1-krotny obrót)

– każda z rund zaczyna się w poniedziałek (od północy), a kończy w niedzielę (o 23:59)

– wyniki turnieju aktualizowane są w poniedziałek po każdej rundzie

– na koniec turnieju, TOP 10 graczy rankingu głównego z największą liczbą punktów, łącznie za wszystkie rundy, wygrywa ekstra bonusy (wymagany wyłącznie 1-krotny obrót)

