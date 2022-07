Michał Probierz selekcjonerem kadry U21

Od dawna pojawiały się pogłoski, że były trener Cracovii jest kandydatem numer jeden. Dzisiaj PZPN wszystko potwierdził. Michał Probierz został selekcjonerem kadry U21.

50-latek zastąpi na tym stanowisku Macieja Stolarczyka, który po nieudanych eliminacjach do Euro 2023, odszedł ze związku i trafił do Jagiellonii Białystok. Tymczasem Michał Probierz przeszedł drogę w drugą stronę. To w końcu były trener Jagi, który ostatnio pracował w Cracovii. Odszedł w listopadzie ubiegłego roku, po ponad czterech latach pracy przy Kałuży. Co ciekawe zimą niewiele brakowało, a zimą poprowadziłby Bruk-Bet Termalice Nieciecza. Podpisał nawet kontrakt z beniaminkiem, ale po dwóch dniach zrezygnował z pracy, ze względu na zmianę warunków ze strony klubu.

🆕 Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że nowym trenerem reprezentacji Polski do lat 21 mianowany został Michał Probierz. 🇵🇱 Niespełna 50-letni szkoleniowiec zastąpi na tym stanowisku Macieja Stolarczyka. — PZPN (@pzpn_pl) July 4, 2022

Michał Probierz wraca zatem do pracy trenerskiej po ponad siedmiu miesiącach przerwy. Rozpocznie ją od wrześniowego zgrupowania kadry. – Jest to dla mnie nowe, bardzo ciekawe wyzwanie. W pracy z reprezentacją narodową trzeba bardziej skupiać się na selekcji. Dzięki temu dopasowaniu zawodników możemy w łatwiejszy sposób wprowadzać założenia, jakie chcemy – powiedział w wywiadzie na łamach oficjalnej strony związku.