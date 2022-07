🇽🇰 Balkani – Żalgiris 🇱🇹 Typy, kursy (05.07.2022)

Wtorkowy wiecz贸r to czas, by rozpocz膮膰 eliminacje do Ligi Mistrz贸w. W Prisztinie dojdzie do starcia mistrza Kosowa z mistrzem Litwy. Balkani debiutuje w tych rozgrywkach, za艣 呕algiris to sta艂y bywalec. Kto awansuje do drugiej rundy? Faworytem Litwini.

Balkani – 呕algiris zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Faworytem pierwszego spotkania, jak i ca艂ego dwumeczu 呕algiris Wilno. Ekipa ze stolicy Litwy niemal, co roku gra w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w. Oczywi艣cie z marnym skutkiem, bowiem trudno si臋 po mistrzu naszych s膮siad贸w spodziewa膰 awansu do fazy grupowej. Niemniej jednak do艣wiadczenie pucharowe zdecydowanie po ich stronie. Podobnie zreszt膮, jak kwestia ogrania. Litwini ca艂y czas graj膮 lig臋 – wiosna-jesie艅 – wi臋c s膮 w rytmie i znaj膮 swoj膮 dyspozycje.

Tego samego nie mo偶na powiedzie膰 o gospodarzach. Nowy mistrz Kosowa to nuworysz na arenie mi臋dzynarodowej. Balkani jednak zdecydowanie wygrali kosowsk膮 lig臋. Dwana艣cie punkt贸w przewagi robi wra偶enie, bez wzgl臋du na to o jakie rozgrywki chodzi. Zagrali tak偶e trzy sparingi, z kt贸rych dwa wygrali. Pokonali dru偶yny z ligi macedo艅skiej. W tym Akademije Pandeva 6:1, co akurat mo偶na uzna膰 za dobry prognostyk dla Lechii Gda艅sk. Przegrali jedynie z ligowym rywalem – Drit膮. Teraz czas rozpocz膮膰 eliminacje od domowego meczu. W艂asne 艣ciany i niewygodny ba艂ka艅ski teren powinien by膰 ich atutem w starciu z bardziej do艣wiadczonym rywalem.

Balkani – 呕algiris kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Balkani, kurs: 2,90

remis, kurs: 3,30

呕algiris, kurs: 2,45

Balkani – 呕algiris nasze typy

Typujemy wyr贸wnane spotkanie w Prisztinie. Liczymy jednak na gole po obu stronach tego pojedynku.

Balkani – 呕algiris fakty meczowe

Spotkanie mistrza Kosowa z mistrzem Litwy w ramach eliminacji do Ligi Mistrz贸w

Balkani wygra艂o lig臋 kosowsk膮 z przewag膮 12pkt nad drug膮 Drit膮

Gospodarze w ostatnich tygodniach wygrali dwa sparingi i jeden przegrali. Co ciekawe w jednym z nich rozbili Akademije Pandeva – rywala Lechii – a偶 6:1

呕algiris wygra艂 cztery ostatnie mecze ligowe i jest liderem A Lyga (system wiosna-jesie艅), zmierzaj膮c po kolejny tytu艂

Dla obu ekip to b臋dzie pierwszy pojedynek bezpo艣redni

