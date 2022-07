Karol Angielski przeniesie się do Turcji? Porozumienie o krok

Od jakiegoś czasu coraz bardziej pewne wydawało się, że Karol Angielski już zbyt długo w Radomiaku nie zabawi. Teraz, wszystko wskazuje na to, że najlepszy polski napastnik ubiegłego sezonu PKO BP Ekstraklasy przeniesie się do Turcji.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Karol Angielski może wkrótce zostać piłkarzem tureckiego Sivassporu, któremu udało się już osiągnąć porozumienie zarówno z zawodnikiem, jak i klubem z Radomia. Do ustalenia pozostały jeszcze formalności, a Angielski powinien przejść już w tym tygodniu testy medyczne. Radomiak może zarobić na tym transferze prawie milion euro. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to już niebawem 26-letni napastnik przeniesie się nad Bosfor.

Droga do pucharów

Karol Angielski spędził w Radomiaku dwa ostatnie lata. Rozegrał w tym okresie 67 spotkań, w których zdobył aż 31 bramek i zaliczył 4 asysty. Piłkarz pozostawał kluczowym elementem drużyny z Radomia również po awansie do Ekstraklasy. W ubiegłej kampanii 26-latek trafił do siatki aż 18 razy i dołożył jedną asystę.

Pomimo że Sivasspor to dopiero dziesiąta drużyna poprzedniego sezonu tureckiej ekstraklasy, to transfer byłby dla Angielskiego szansą na występy w europejskich pucharach. Klubowi udało się bowiem triumfować w rozgrywkach Pucharu Turcji, w związku z czym w najgorszym wypadku, jesienią zagra on w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.