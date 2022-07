Kolejna młodzieżówka z nowym selekcjonerem. Wojciech Kobeszko przejmuje kadrę U18

Rośnie liczba byłych trenerów Jagiellonii Białystok w kadrach młodzieżowych. Wczoraj Michał Probierz objął reprezentację U21. Dzisiaj Wojciech Kobeszko został nowym selekcjonerem kadry U18.

Wojciech Kobeszko to były piłkarz Jagiellonii, który od wielu lat zajmuje się szkoleniem młodzieży. – W roli szkoleniowca przez wiele lat pracował w Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok. W 2018 roku z drużyną do lat 17 wywalczył tytuł mistrza Polski. W latach 2019-2022 prowadził rezerwy „Jagi”, które doprowadził do III ligi oraz finału Pucharu Polski na szczeblu Podlaskiego ZPN – czytamy na stronie Łączy nas Piłka. Znamy także najbliższych współpracowników selekcjonera. Będą nimi Paweł Sikora oraz Tomasz Zahorski. Resztę sztabu powinniśmy poznać do końca lipca.

– Będziemy pracować ze sztabem szkoleniowym nad organizacją i planowaniem na najbliższe pół roku. Mamy we wrześniu termin, który jest oficjalnym i spotkamy się z drużyną. Następnie będziemy dążyli do tego, aby przygotowywać konsultacje dla zawodników, którzy będą kandydatami do kadry. Chcemy z nimi porozmawiać, sprawdzić. Jeśli chodzi o następne akcje szkoleniowe, mamy jeszcze trochę czasu i te ustalenia przekażemy wkrótce – dodał. Co ciekawe Wojciech Kobeszko poprowadzi zespół także w kolejnym sezonie, gdy rocznik 2005 wystartuje w eliminacjach U19.

Warto dodać, że obecna kadra U18, a więc rocznika 2005, będzie bezpośrednim zapleczem dla reprezentacji U19(2004), którą przejął niedawno Marcin Brosz. Jednocześnie Wojciech Kobeszko przejmuje reprezentacje tuż po występie na Euro U17. Niestety, biało-czerwoni w Izraelu trafili do trudnej grupy i zdobyli w niej zaledwie jeden punkt. Po porażkach z Francją i Holandią, udało się jedynie zremisować z Bułgarami.