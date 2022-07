Oficjalnie: Mauricio Pochettino zwolniony z PSG!

Przygoda Mauricio Pochettino z PSG dobiegła końca. 1.5 miesiąca po zakończeniu rozgrywek Ligue 1, klub z Parc des Princes klub podjął decyzję o zwolnieniu Argentyńczyka.

– Paris Saint-Germain potwierdza, że ​​Mauricio Pochettino zakończył swoją pracę w klubie. Klub dziękuje Mauricio Pochettino i jego współpracownikom za ich pracę i życzy wszystkiego najlepszego na przyszłość – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez paryski klub.

Paris Saint-Germain confirm that Mauricio Pochettino has ended his role at the Club.

The Club would like to thank Mauricio Pochettino and his staff for their work and wish them the best for the future. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh

