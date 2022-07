🇫🇮 HJK – RFS 🇱🇻 Typy, kursy (6.07.2022)

W pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrz贸w czeka nas starcie dru偶yn z Finlandii i 艁otwy. HJK podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 zesp贸艂 RFS.聽

HJK – RFS zapowied藕 (艣roda, 18:00)

HJK to aktualny mistrz Finlandii, kt贸ry marzy o tym, by w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w zaj艣膰 jak najdalej. W pierwszej rundzie szcz臋艣cie im dopisa艂o, bowiem na pocz膮tek HJK przyjdzie zmierzy膰 si臋 z 艂otewskim RFS, kt贸re z wi臋kszo艣ci膮 dru偶yn bior膮cych udzia艂 w kwalifikacjach stawiane by艂oby na straconej pozycji. HJK, w trwaj膮cych ca艂y czas rozgrywkach fi艅skiej ligi nie wygra艂o o czterech spotka艅. Teraz nadarza si臋 doskona艂a szansa na prze艂amanie z艂ej passy.

W rozgrywkach ligi 艂otewskiej RFS ca艂y czas radzi sobie bardzo przeci臋tnie i p贸ki co zmuszone jest ogl膮da膰 plecy lidera 鈥 Valmiery. Nie wr贸偶y to najlepiej dla 艣rodowego pojedynku, ale zdecydowanie najwa偶niejszy i tak b臋dzie w tym przypadku fakt, 偶e HJK to po prostu o wiele mocniejsza dru偶yna od swojego rywala z pierwszej rundy.

HJK – RFS nasze typy

Spodziewamy si臋 minimalnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy HJK 1.75 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj

HJK – RFS kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana HJK, kurs: 1.75

remis, kurs: 3.75

wygrana RFS, kurs: 4.60

HJK – RFS fakty meczowe

HJK nie wygra艂 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w RFS gole strzela艂a tylko jedna dru偶yna

Ostatnie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem RFS

HJK – pi臋膰 ostatnich spotka艅

HJK – KuPS 1:1

Inter Turku – HJK 1:0

Marienhamn – HJK 2:1

HJK – Oulu 0:1

VPS – HJK 0:1

RFS – pi臋膰 ostatnich spotka艅

RFS – BFC Daugavpils 4:0

Spartaks – RFS 0:2

Valmiera – RFS 4:0

RFS – FK Liepaja 2:2

Riga FC – RFS 2:0

