Christophe Galtier trenerem PSG

Tym razem paryżanie nie postawili na gorące trenerskie nazwisko. Wybrali trenera, który robił sukcesy na lokalnym rynku, ale nie miał do swojej dyspozycji gwiazd. Christophe Galtier został nowym szkoleniowcem PSG.

Niespełna 56-letni Francuz zastąpił na tym stanowisku Mauricio Pochettino. Według francuskich mediów PSG wydało nawet 5 milionów euro, na to by wykupić kontrakt szkoleniowca z OGC Nice, gdzie pracował do tej pory. Warto dodać, że tuż przed pracą na Lazurowym Wybrzeżu, był trenerem Lille, z którym zdobył w 2021 roku mistrzostwo Francji.

Teraz Christophe Galtier trafia na Parc des Princes za namową Luisa Camposa. Portugalczyk to nowy dyrektor sportowy paryżan. Obaj panowie pracowali już razem w Lille, stąd dobre stosunki na linii dyrektor – trener. Co ciekawe w Paryżu Galtier będzie mógł liczyć na zarobki rzędu nawet 8 milionów euro. Jego umowa to dwuletni kontrakt, z możliwością przedłużenia.

Christophe Galtier przed pracą w Nicei i Lille, był wieloletnim szkoleniowcem Saint-Etienne. Wcześniej także pracował w roli asystenta trenera w wielu francuskich – i nie tylko klubach. Najciekawiej wygląda jednak kwestia pochodzenia. Galtier urodził się w Marsylii i jest wychowaniem Olympique, co z pewnością może mu “utrudnić” wejście do klubu. Wszystko przez stosunki pomiędzy kibicami PSG a OM.