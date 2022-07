Jasur Yaxshiboyev odchodzi ze stolicy. Legia rozwiązała kontrakt z Uzbekiem

Zaledwie kilkanaście minut w pierwszym zespole spędził Jasur Yaxshiboyev na boisku. Legia Warszawa miała mieć sporą pociechę z Uzbeka, a miała tylko kłopoty. Teraz warszawski klub rozwiązał umowę z 25-latkiem i pozbył się problemu.

Jasur Yaxshiboyev trafił do Legii w lutym 2021 roku z Szachtiora Soligorsk. Przychodził z łatką bardzo efektownego piłkarza, ale też niełatwego w prowadzeniu. Atutem warszawian miał być Czesław Michniewicz i jego znajomość rosyjskiego. Niestety, efektowności nie zobaczyliśmy na boiskach Ekstraklasy. Zgodnie koledzy z drużyny podkreślali, że trochę zaangażowania ze strony Uzbeka i mógłby zrobić naprawdę duże rzeczy na naszych murawach. Tymczasem często wychodziły kłopoty wychowawcze.

Kłopoty z nadwagą pojawiały się przy okazji startu przygotowań. Ponadto koronawirus, częste kontuzje, które wręcz poddawano wątpliwościom. Apogeum sięgnęło wiosną ubiegłego roku. Wówczas muzułmanie obchodzili ramadan. Jasur Yaxshiboyev jest bardzo religijnym człowiekiem, więc mocno się przykładał do miesiąca postu. To mocno osłabiało jego organizm i uniemożliwiało mu występy. Doszło nawet do sytuacji, w której… odmawiał gry.

Miniony sezon rozpoczął w trzecioligowych rezerwach klubu. Po miesiącu biegał już po boiskach… Ligi Mistrzów. Jasur Yaxshiboyev strzelił nawet gola dla Sheriffa Tiraspol na Santiago Bernabeu. W klubie z Naddniestrza spędził ostatnie rozgrywki, ale mistrz Mołdawii nie zdecydował się na jego wykup. Teraz Legia postanowiła rozstać się z Uzbekiem i zakończyć ten półtoraroczny, nieudany, mariaż.