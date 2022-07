Olaf Kobacki wypożyczony do Miedzi Legnica. Spore wzmocnienie beniaminka

Utrzymanie w mocy przepisu o młodzieżowcu oznaczało, że niektórzy piłkarze zyskali na wartości pod kątem Ekstraklasy. Takim przykładem jest Olaf Kobacki. Skrzydłowy Arki Gdynia trafia na roczne wypożyczenie do Miedzi Legnica. Beniaminek wygrał wyścig o tego piłkarza m.in. ze Śląskiem Wrocław.

Warto dodać, że to dość specyficzna transakcja. Śląsk Wrocław chciał wypożyczenia, wyłącznie z opcją wykupu. Wrocławianie nie chcieli sytuacji, w której ogrywają piłkarza, a ewentualne profity za jego późniejszy transfer zbierze dotychczasowy klub. WKS nie dogadał się z Arką, więc do gry wszedł beniaminek. Miedź Legnica przystała na warunki gdynian. Mowa o rocznym wypożyczeniu, które legniczanom nic nie gwarantuje w przyszłości.

21-latek w nadchodzących rozgrywkach będzie jeszcze młodzieżowcem na boiskach Ekstraklasy. Ten status stracił jednak w I lidze, stąd gracze z rocznika 2001 są jeszcze bardziej atrakcyjni na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Arka Gdynia jednak wiedząc, jakim zainteresowaniem cieszy się Olaf Kobacki… przedłużyła z nim kontrakt do 2026 roku. To oznacza, że ewentualne dobre występy na Dolnym Śląsku będą oznaczały profity dla Arki.

Przypomnijmy, że Olaf Kobacki to wychowanek Lecha Poznań. W wieku 16 lat wyjechał do Atalanty Bergamo. Tam spędził trzy lata grając w juniorach oraz zespole Primavery(włoska Młoda Ekstraklasa). Dwanaście miesięcy temu trafił jednak nad polskie morze. Wypożyczenie z opcją wykupu okazało się strzałem w dziesiątkę. Już w kwietniu Arka zapewniła sobie usługi tego zawodnika na kolejny sezon, wykupując go z włoskiego klubu.