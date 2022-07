Pontus Almqvist nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin

Długo kibice w Szczecinie czekali na transfery. Doczekali się tuż przed rozpoczęciem rywalizacji w Lidze Konferencji. Pontus Almqvist trafia do Pogoni na zasadzie rocznego wypożyczenia. Wszystko było możliwe, dzięki regulacjom UEFA i FIFA związanymi z klubami rosyjskimi i ukraińskimi.

Pontus Almqvist dotychczas grał w rosyjskim FK Rostow, gdzie trafił ze szwedzkiego Norkkoping. Warto dodać, że w tym ostatnim klubie spotkał się z Jensem Gustafssonem, czyli obecnym szkoleniowcem Portowców. W marcu obecnego roku 23-letni Szwed trafił na wypożyczenie do holenderskiego Utrechtu w ramach podobnego wypożyczenia.

– Już w marcu sondowaliśmy możliwość czasowego pozyskania Pontusa, ale wtedy nie byliśmy w stanie konkurować z innymi zainteresowanymi nim klubami. Być może i tym razem nie byłoby to możliwe, gdyby nie osoba naszego trenera. Gdy Pontus dowiedział się, że Jens jest trenerem Pogoni, znacznie pomogło to w negocjacjach, bo pod jego skrzydłami bardzo rozwinął się w Szwecji – powiedział dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk dla strony klubowej.

Pontus Almqvist to zawodnik, który może występować na kilku pozycjach w ofensywie. W roli klasycznej “9” w dotychczasowym systemie, który był stosowany przez Kostę Runjaicia. Może grać także w duecie, ale również w roli skrzydłowego w 4-3-3. W Szczecinie będzie grał z numerem 9. Warto dodać, że Szweda nie zobaczymy jednak w dwumeczu z KR Reykjavik, gdyż trafił do klubu już po zamknięciu list zgłoszeniowych do rozgrywek.

To pierwszy transfer “z zewnątrz” Pogoni w tym okienku transferowym. Dotychczas przychodzili albo zawodnicy z rezerw, albo wracający z wypożyczeń. Przypomnijmy, że Portowcy sezon rozpoczną od dwóch meczów Ligi Konferencji. W czwartek zagrają domowe spotkanie I rundy eliminacji z KR Reykjavik. Rewanż tydzień później w stolicy Islandii. Ligę zainaugurują w niedzielę 17 lipca domowym meczem z Widzewem Łódź.