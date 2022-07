🇵🇱 Lechia – Akademija Pandev 🇲🇰 Typy, kursy (07.07.2022)

Lechia Gda艅sk jako ostatnia wybiegnie spo艣r贸d polskich zespo艂贸w w tym tygodniu w europejskich pucharach. Ekipa Tomasza Kaczmarka b臋dzie zdecydowanym faworytem dwumeczu z Akademij膮 Pandeva. Co ciekawe Macedo艅czycy lada moment… przestan膮 istnie膰. Wysoka wygrana jest tutaj obowi膮zkiem dla gospodarzy.

Lechia – Akademija Pandev zapowied藕 (czwartek, 20:15)

Bardzo spokojnie okno transferowe nad morzem. Lechia Gda艅sk pozyska艂a jedynie Dominika Pi艂臋, kt贸rego ju偶 zim膮 sobie zapewni艂a z Chrobrego G艂og贸w. Poza tym odszed艂 Tomasz Makowski i… tyle. Nic wi臋cej nie dzia艂o si臋 w Gda艅sku. Czy to oznacza, 偶e Lechia b臋dzie s艂absza? Raczej nie. To mo偶e oznacza膰, 偶e Tomasz Kaczmarek skupi si臋 na obecnej ekipie i b臋dzie szlifowa艂 to, co zosta艂o wypracowane przez ostatnich kilka miesi臋cy. Na pocz膮tek gda艅szczanie dostaj膮 艂atwego rywala, kt贸rego b艂yskawicznie powinni rozbi膰. Tym bardziej 偶e przeciwnik jest tu偶 przed upadkiem klubu.

Akademija Pandeva lada moment przejdzie do historii. Wydawa艂o si臋, 偶e pieni膮dze z europejskich puchar贸w mog膮 uratowa膰 sytuacje. Tak si臋 jednak nie stanie i klub po艂膮czy si臋 z innym. Nie b臋dzie ju偶 wyst臋powa艂 pod swoj膮 nazw臋. To jednak nie zmienia faktu, 偶e Macedo艅czycy b臋d膮 chcieli awansowa膰 do kolejnej rundy. Sytuacja z艂a, kursy bukmacher贸w pokazuj膮, kto jest faworytem. Mecz jednak sam si臋 nie wygra przez gospodarzy.

Lechia – Akademija Pandev kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Lechia, kurs: 1,07

remis, kurs: 9,50

Akademija Pandev, kurs: 38

Lechia – Akademija Pandev nasze typy

W obecnej sytuacji idziemy zdecydowanie w kierunku gospodarzy. Polski zesp贸艂 powinien 艂atwo ogra膰 rywala i zapewni膰 sobie zaliczk臋 przed rewan偶em w Strumicy.

Nasze typy Lechia powy偶ej 2,5 bramki 1,77 Zagraj

Zagraj Lechia wygra do 0 1,42 Zagraj

Lechia – Akademija Pandev fakty meczowe

Spotkanie 4. dru偶yny Ekstraklasy z wicemistrzem Macedonii P贸艂nocnej

Go艣cie z Ba艂kan贸w lada moment b臋d膮 przekszta艂ca膰 klub, a obecny przestanie istnie膰

Lechia Gda艅sk wraca do puchar贸w po trzech latach przerwy

To pierwsze spotkanie tych ekip w historii