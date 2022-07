Cluj – Sepsi 🇷🇴 Typy, kursy (09.07.2022)

Podobnie jak w Polsce, r贸wnie偶 Rumuni w sobot臋 otwieraj膮 sezon meczem o Superpuchar. Cluj b臋dzie faworytem starcia ze zwyci臋zc膮 pucharu, czyli Sepsi. Pami臋ta膰 jednak nale偶y, 偶e r贸wnie偶 oni s膮 zaanga偶owani w rywalizacje w Lidze Mistrz贸w. Mo偶e by膰 zatem podobnie, jak w Polsce…

Cluj – Sepsi zapowied藕 (sobota, 19:30)

Mistrz Rumunii zaliczy艂 falstart w europejskich pucharach. Tylko remis w Erewaniu nie powinien przeszkodzi膰 w awansie. Niemniej jednak by艂a to niemi艂a niespodzianka na start przygody w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w. Za kilka dni rewan偶 w Klu偶 – Napoce i tam powinni za艂atwi膰 spraw臋. W tym roku Cluj ma pocz膮tkow膮 drog臋 naprawd臋 艂atw膮, bowiem w II rundzie czeka膰 b臋dzie kto艣 z duetu Dudelange – Tirana. Warto zatem dobrze rozpocz膮膰 sezon, r贸wnie偶 na krajowym podw贸rku, gdzie mo偶na zgarn膮膰 Superpuchar.

Rywalem Sepsi, czyli ekipa w臋gierskiej mniejszo艣ci narodowej. W ubieg艂ym sezonie zaj臋li si贸dme miejsce, czyli otworzyli grup臋 spadkow膮. Poza tym jednak zgarn臋li puchar krajowy, gdzie ograli Voluntari w najwa偶niejszym meczu sezonu dla nich. To oznacza, 偶e tak偶e zobaczymy ich w europejskich pucharach. W ich przypadku oznacza to jednak drug膮 rund臋, a zatem jeszcze maj膮 dwa tygodnie do startu. 艁atwiej im na pewno b臋dzie si臋 przygotowa膰, gdy偶 wystartuj膮 ju偶 po rozpocz臋ciu ligowego sezonu.

Cluj – Sepsi kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Cluj, kurs: 1,85

remis, kurs: 3,15

Sepsi, kurs: 4,10

Cluj – Sepsi nasze typy

Stawiamy na niewysok膮 wygran膮 mistrza kraju, kt贸rzy b臋d膮 oczywistym faworytem Superpucharu.

Nasze typy Cluj 1,85

Poniżej 2,5 bramki 1,50

Cluj – Sepsi fakty meczowe

Superpuchar Rumunii. Cluj to zdobywca mistrzowskiego tytu艂u, Sepsi zgarn臋艂o puchar

Sepsi w minionym sezonie zaj臋艂o si贸dme miejsce w lidze – otwieraj膮c grup臋 spadkow膮

Cluj ju偶 rozpocz臋艂o sezon – remis 0:0 w eliminacjach do LM z Pjunikiem Erewa艅

W ubieg艂ym sezonie Cluj wygra艂o dwa mecze ligowe pomi臋dzy tymi ekipami – oba po 2:0

