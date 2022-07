Grzegorz Krychowiak jednak zmieni klub? Na stole oferta z Arabii Saudyjskiej

Jak informuje Fabrizio Romano, Grzegorz Krychowiak otrzymał ofertę kontraktu z saudyjskiego Al-Shabab. Tym samym pogłoski mówiące o tym, że Polak zdecyduje się pozostać w Krasnodarze mogą zostać szybko ucięte przez samego zainteresowanego.

Sytuacja Grzegorza Krychowiaka nadal pozostaje niejasna. Ostatnie pół roku pomocnik reprezentacji Polski spędził na wypożyczeniu do AEK Ateny, jednak “Krycha” nadal pozostaje piłkarzem rosyjskiego Krasnodaru. Z biegiem czasu zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji mówiących o tym, że Krychowiak finalnie zdecyduje się pozostać w Rosji i tym samym zamknie sobie drogę do wyjazdu na mundial.

Al Shabab have opened talks to bring former PSG midfielder Grzegorz Krychowiak to Saudi Arabia. The proposal is already on the table, up to the player. 🇵🇱 #transfers

Krychowiak spent last months on loan to AEK Athens.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022