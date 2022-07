🇦🇱 Laci – Iskra 🇲🇪 Typy, kursy (7.07.2022)

Alba艅ska dru偶yna staje przed spor膮 szans膮 na zapewnienie sobie szybkiej kwalifikacji do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem Laci b臋dzie bowiem w czwartek czarnog贸rska Iskra.

Laci – Iskra zapowied (czwartek, 20:00)

Rozgrywki pi艂karskie w Albanii dobieg艂y ko艅ca w drugiej po艂owie maja. Laci uda艂o si臋 wywalczy膰 tytu艂 wicemistrza kraju i zapewni膰 udzia艂 w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Teraz, kiedy uda艂o si臋 ju偶 w Europie znale藕膰, na pewno nikt nie my艣li o tym, by t臋 przygod臋 zako艅czy膰 przedwcze艣nie szybko. Laci ma spore szanse na to, by powalczy膰 r贸wnie偶 w kolejnych fazach, gdy偶 ich rywal w pierwszej rundzie nie b臋dzie zbyt wymagaj膮cy.

B臋dzie nim bowiem czarnog贸rska Iskra, czyli zesp贸艂, kt贸ry rozgrywki tamtejszej ekstraklasy zako艅czy艂 na czwartym miejscu. Niewiele brakowa艂o, a Iskry w og贸le w europejskich pucharach by艣my nie ogl膮dali, bowiem pi膮ty w tabeli Mornar, w ko艅cowym rozrachunku, straci艂 do go艣ci czwartkowego starcia zaledwie jeden punkt. Nie wydaje si臋 r贸wnie偶, by Iskra mog艂a by膰 w czwartek r贸wnorz臋dnym rywalem dla Laci.

Laci – Iskra nasze typy

Spodziewamy si臋 tutaj zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Laci 1.44 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.69 Zagraj

Laci – Iskra kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Laci, kurs: 1.44

remis, kurs: 4.55

wygrana Iskry: 6.90

Laci – Iskra fakty meczowe

Laci zako艅czy艂o ubieg艂y sezon ligowy na drugim miejscu, natomiast Iskra na czwartym

Laci wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Iskra przegra艂a trzy ostatnie mecze

Laci – pi臋膰 ostatnich spotka艅

KF Llapi – Laci 0:2

Vllaznia – Laci 1:1

Laci – Partizani 3:4

Teuta – Laci 2:1

Skenderbeu – Laci 1:2

Iskra – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sarajevo – Iskra 7:1

Iskra – Zeta 0:2

FK Podgorica – Iskra 3:2

Iskra – Mornar 1:0

OFK Petrovac – Iskra 0:4

