Łukasz Fabiański przedłużył kontrakt z West Hamem

Lata lecą, a Łukasz Fabiański niczym wino – im starszy, tym lepszy. Z tego samego założenia wychodzą władze West Hamu. Londyński klub zdecydował się na nową umowę dla Polaka. Nasz golkiper zostanie w barwach Młotów na kolejny sezon, z opcją na następny rok.

Łukasz Fabiański ma za sobą kolejny bardzo dobry sezon. W minionych rozgrywkach rozegrał 38 meczów, w których puścił 50 goli. Łącznie na jego koncie już 138 meczów w barwach Młotów. Jeszcze większe wrażenie robią liczby w kontekście samego Premier League. Doświadczony bramkarz rozegrał już 314 meczów, w których 83 razy zachowywał czyste konto. Na zegarku już ponad 28 tysięcy minut, a to oznacza, że w najbliższych rozgrywkach powinien przekroczyć granicę 30 tysięcy!

We are pleased to confirm that @LukaszFabianski has signed a contract extension until the summer of 2023, with an option to extend for a further year. ✍️⚒

