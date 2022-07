Oficjalnie: Przemysław Płacheta piłkarzem Birmingham

Przemysław Płacheta zmienia barwy klubowe. Przynajmniej na najbliższy rok. Polak został wypożyczony z Norwich do innego klubu Championship – Birmingham City.

Czy Przemysław Płacheta zdoła jeszcze powalczyć o wyjazd do Kataru? 24-latek spędzi najbliższy sezon na wypożyczeniu do Birmingham City, gdzie – najprawdopodobniej – otrzyma znacznie więcej szans na grę niż w Norwich.

Powalczy o utrzymanie?

Tym samym Polak opuszcza zespół, który w ubiegłym sezonie zakończył rozgrywki Premier League na ostatnim miejscu i zaliczył spadek do Championship do klubu, który poprzednią kampanię spędził na poziomie zaplecza i otarł się o spadek do League One. Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon również upłynie dla Birmingham pod znakiem walki o pozostanie w Championship.

Ledwie kilka dni temu na ławce trenerskiej klubu zasiadł John Eustace, który nadal dysponuje niepełnym składem. Wydaje się więc, że wypożyczenie jest dla Przemysława Płachety doskonałą szansą na regularną grę. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie, kiedy “Kanarki” rywalizowały w Premier League, 24-latek rozegrał zaledwie 12 spotkań, których znaczną większość rozpoczynał na ławce rezerwowych.