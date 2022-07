Varnamo – Sundsvall 🇸🇪 Typy, kursy (11.07.2022)

Trzynast膮 seri臋 gier szwedzkiej Allsvenskan zako艅czy spotkanie dw贸ch dru偶yn z do艂u tabeli. Varnamo podejmie na w艂asnym terenie dru偶yn臋 Sundsvall.聽

Varnamo – Sundsvall zapowied藕 (poniedzia艂ek, 19:00)

Gospodarze poniedzia艂kowego starcia nie maj膮 w ostatnim czasie naj艂atwiejszego 偶ycia. Nie do艣膰, 偶e w ligowej tabeli plasuj膮 si臋 na 13. miejscu, tu偶 ponad stref膮 spadkow膮, to na dodatek ich dwa ostatnie starcia w Allsvenskan zako艅czy艂y si臋 pora偶k膮. Teraz Varnamo staje jednak przed doskona艂膮 okazj膮, by prze艂ama膰 z艂膮 pass臋 i nieco poprawi膰 swoj膮 sytuacj臋 w lidze. Przyjdzie im si臋 bowiem zmierzy膰 z ekip膮, kt贸ra ma za sob膮 r贸wnie s艂aby okres.

Sundsvall plasuje si臋 w tabeli Allsvenskan o jedno oczko ni偶ej ni偶 Varnamo. Go艣cie maj膮 dodatkowo na swoim koncie o trzy pora偶ki wi臋cej ni偶 ich poniedzia艂kowi rywale. Nie pociesza r贸wnie偶 fakt, 偶e Sundsvall dysponuje zdecydowanie najgorsz膮 defensyw膮 w ca艂ej lidze, kt贸ra straci艂a do tej pory a偶 30 goli. Daje to 艣redni膮 prawie 3 straconych bramek na mecz. Nie wr贸偶y to najlepiej na przysz艂o艣膰

Varnamo – Sundsvall nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 dyspozycj臋 defensywy dru偶yny go艣ci, spodziewamy si臋 wielu bramek i zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Varnamo 1.55 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj

Varnamo – Sundsvall kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Varnamo, kurs: 1.55

remis, kurs: 4.20

wygrana Sundsvall, kurs: 6.0

Varnamo – Sundsvall fakty meczowe

Gospodarze przegrali dwa ostatnie ligowe mecze

Sundsvall przegra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Go艣cie dysponuj膮 najs艂absz膮 defensyw膮 w lidze, kt贸ra straci艂a do tej pory a偶 30 bramek

Varnamo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Varberg – Varnamo 3:0

Kalmar – Varnamo 1:0

Halmstad – Varnamo 1:0

Varnamo – Hammarby 1:0

Helsinborg – Varnamo 1:4

Sundsvall – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sundsvall – Malmo FF 2:1

Sundsvall – Djurgarden 2:5

AFC Eskilstuna – Sundsvall 2:0

Goteborg – Sundsvall 2:0

Sundsvall – Mjallby 2:0