Z Lechii do Arki. Omran Haydary bohaterem głośnego transferu

Ponad dwa lata temu przychodził jako gwiazda pierwszoligowej Olimpii Grudziądz. W barwach Lechii jednak nie odnalazł się i teraz trafia na wypożyczenie do… Arki Gdynia. Omran Haydary ostatnio nie grał, ale stał się bohaterem głośnego transferu.

24-latek rozegrał zaledwie 28 meczów w barwach gdańskiego klubu przez dwa i pół roku. Ostatni sezon jednak był dla niego kompletnie stracony. Tylko jedno spotkanie na liczniku, a wiosna spędzona w IV-ligowych rezerwach klubu. Teraz jednak będzie okazja się odbudować. Omran Haydary ma zastąpić Olafa Kobackiego na skrzydle drużyny Ryszarda Tarasiewicza. Wczoraj pisaliśmy o transferze młodego piłkarza do Miedzi Legnica.

Afgańczyk trafia do Arki na zasadzie rocznego wypożyczenia. Oba kluby nie poinformowały czy Arka ma prawo wykupu zawodnika.

Jak poinformował Kuba Mazan na Twitterze to pierwszy taki ruch pomiędzy klubami z Trójmiasta od kilkunastu lat. Wtedy Maciej Kalkowski “połączył” Lechię z Arką. Teraz zrobił to reprezentant Afganistanu. Omran Haydary trafił do Gdyni prawdopodobnie również przez menadżerskie powiązania. Jego przedstawicielem jest Jarosław Kołakowski. Nie jest tajemnicą, że jego syn Michał jest prezesem gdyńskiego klubu.