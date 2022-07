Paweł Wszołek na stałe w Legii!

Wiosną tylko wypożyczony, teraz wraca na stałe. Paweł Wszołek ponownie będzie zawodnikiem Legii Warszawa. Skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt ze stołecznym klubem.

To już trzecie podejście ofensywnego zawodnika do Legii. Trafił do niej przed sezonem 2019/2020. Wówczas przyszedł z Queens Park Rangers. Spędził dwa sezony, po czym zdecydował się na transfer do Unionu Berlin. Przygoda w stolicy Niemiec okazała się tyle krótka, co kompletnie nieudana. Wiosną wrócił zatem do Warszawy. 6 goli i 3 asysty mocno przyczyniło się do spokojnego utrzymania Legii. Nadal jednak nie była znana przyszłość pomocnika. Teraz Paweł Wszołek rozwiał wszelkie wątpliwości.

Skrzydłowy zgodnie z umową stawił się na pierwszych treningach Unionu Berlin. Jednak udało mu się rozwiązać kontrakt z Unionem. Dzięki temu, już jako wolny zawodnik, podpisał trzyletni kontrakt z Legią. Przy Łazienkowskiej będzie występował z numerem 13.

𝘽𝘼𝘾𝙆 𝙏𝙊 𝙒𝘼𝙍𝙎𝘼𝙒 ⏪ Paweł Wszołek podpisał z Legią Warszawa kontrakt do końca sezonu 2024/25. Witamy ponownie Paweł! ➡ https://t.co/R8LAnXjVCc pic.twitter.com/1qp7fMnSfp — Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) July 7, 2022

– Jestem pewny, że proces aklimatyzacji przebiegnie dobrze i sprawnie. Wszyscy mamy jeden cel i mam nadzieję, że go osiągniemy. Zawsze powtarzam – do każdego meczu musisz być w 100% przygotowany. Tylko tak możesz iść do przodu i stale się rozwijać. Celem drużyny jest stworzyć zgrany kolektyw i stale się rozwijać. Najważniejsze są jednak zwycięstwa – to one kształtują zespół. Drużyna ma duży potencjał. Wierzę w to, że możemy dużo osiągnąć – powiedział Paweł Wszołek na łamach oficjalnej strony klubowej.